Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor. Eyüpspor ise zorlu deplasmanda puan veya puanlar arayacak. Peki Fenerbahçe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

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Fenerbahçe-Eyüpspor maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe-Eyüpspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanacak mücadele 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin son durumu, Marco Asensio'nun oynayıp oynamayacağı, Mert Müldür'ün neden kadroda olmadığı ve iki takımın muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Eyüpspor maçıyla ilgili tüm merak edilenler...

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak.

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Eyüpspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın saati 17.00 olacak.

FENERBAHÇE GALİBİYET HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken Gaziantep FK deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. Ayrıca Avrupa'da Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, son üç resmi maçında galibiyet elde edemedi. Ligde 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 7 puanla 11. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında kazanarak hem puanını yükseltmek hem de milli ara öncesinde moral kazanmak istiyor.

FENERBAHÇE, EYÜPSPOR'A KARŞI NAMAĞLUP

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 karşılaşmada Fenerbahçe'nin rakibine karşı 2 galibiyeti ve 2 beraberliği bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 9 gol atarken Eyüpspor 5 kez fileleri havalandırdı.

İki takımın ligdeki son karşılaşması ise 2025-2026 sezonunun son haftasında oynandı. Chobani Stadyumu'ndaki mücadele 3-3 sona erdi. Eyüpspor, 87. dakikada bulduğu golle beraberliği yakalayarak önemli bir puan elde etmişti.

FENERBAHÇE'DE ASENSIO KADROYA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Marco Asensio, sakatlığını atlattı ve Eyüpspor karşılaşmasında kadroda yer alabilecek. İspanyol futbolcu, Konyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmıştı. Asensio'nun Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte yeniden forma giymesi bekleniyor. Asensio'nun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihine bağlı olacak.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Fenerbahçe'nin son antrenmanında sakatlanan Mert Müldür, Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Milli futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

EYÜPSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Eyüpspor, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. İstanbul temsilcisi bu sonuçlarla 3 puanda bulunuyor. Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanında güçlü rakibi karşısında puan çıkarmayı hedefliyor.