Kocaelispor-Gaziantep FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Kocaelispor'un ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyorlar. Kocaeli'de oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE KOCAELİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇININ İLK 11'LERİ:
Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Dijksteel, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Aye.
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Meleke, Gidado, Kozlowski, Abena, Sorescu, Kerim, Halil, Maxim.
KOCAELİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Kocaelispor-Gaziantep FK maçı TSİ 17.00'de başladı.
KOCAELİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaelispor-Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.