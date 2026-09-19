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Kocaelispor-Gaziantep FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Kocaelispor'un ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Kocaelispor-Gaziantep FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyorlar. Kocaeli'de oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kocaelispor-Gaziantep FK | CANLI (Trendyol Süper Lig) - 1

İŞTE KOCAELİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇININ İLK 11'LERİ:

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, Dijksteel, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Aye.

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Meleke, Gidado, Kozlowski, Abena, Sorescu, Kerim, Halil, Maxim.

KOCAELİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Gaziantep FK maçı TSİ 17.00'de başladı.

KOCAELİSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

#Kocaelispor #Trendyol Süper Lig #Gaziantep FK
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