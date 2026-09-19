Kocaelispor-Gaziantep FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Kocaelispor'un ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...