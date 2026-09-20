Amedspor-Beşiktaş maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Amedspor-Beşiktaş maçına dair canlı yayın, saat ve kanal bilgileri haberimizde.

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Amedspor-Beşiktaş maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği mücadele bugün oynanıyor. Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da Beşiktaş'ı konuk ediyor. Taraftarlar karşılaşma öncesinde özellikle "Amedspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda?", "Amedspor-Beşiktaş saat kaçta?" ve "Amedspor-Beşiktaş canlı izle" aramalarını gerçekleştiriyor. Amedspor-Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler ve canlı anlatım linki A Spor'da!

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor-Beşiktaş maçı 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SON 4 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, Amedspor karşılaşmasına oldukça iyi bir form grafiğiyle çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 resmi maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Ligin 2. haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris karşısında da aynı skorla sahadan yenik ayrılmıştı.

Siyah-beyazlılar bu karşılaşmaların ardından ise toparlandı. Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Olimpik Marsilya'yı yenerek üst üste 4 galibiyet aldı.

Beşiktaş, 12 puanla 6. haftaya girerken Amedspor deplasmanından da 3 puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

AMEDSPOR SAHASINDA YİNE SÜRPRİZ PEŞİNDE

Amed Sportif Faaliyetler ise Süper Lig'deki ilk 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Diyarbakır temsilcisi özellikle sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Amedspor, bu sezon Trabzonspor'u 2-1, İstanbul Başakşehir'i ise 5-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip, Beşiktaş karşısında da kazanarak milli ara öncesinde önemli bir galibiyete imza atmak istiyor.

AMEDSPOR İLE BEŞİKTAŞ İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş, tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Amedspor, Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 78. farklı takım olacak. Siyah-beyazlıların daha önce ligde karşılaştığı 77 takım arasında yalnızca Pendikspor'a karşı galibiyet elde edemediği belirtiliyor. İki takım arasındaki ilk randevu olması nedeniyle Diyarbakır'daki mücadele aynı zamanda Süper Lig'in 6. haftasının dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER BULUNUYOR

Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın yanı sıra Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Amedspor karşılaşması için Diyarbakır'a götürülmediği bildirildi. Trossard'ın tedavisinin devam ettiği bilgisi de kulüp çalışmalarıyla ilgili haberde yer aldı.

MUHTEMEL 11'LER



Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Furkan, Raveleson, Saba, Ballet, Mohammed, Orban.



Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP ET (TIKLA)