Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi flaş analiz: Maçın kaderini bireysel yetenekler çizecek!
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev maç öncesi Sabah Spor yazarları İskender Günen ve Levent Tüzemen, karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İki deneyimli yazar; teknik adamların planlarından yıldız oyunculara, Thomas Reis'tan Okan Buruk'a kadar sorulan soruları yanıtladı.
SORULAR
1- Thomas Reis'in yeni gelmesi maçın dengelerini pozitif mi negatif mi etkiler? Okan Buruk'un planları yeni hocaya göre değişir mi?
2- Bir yanda Salah bir yanda Leao! Bugün hangi futbolcu 'yıldız' olur?
3- İki takımın da forvetinde sıkıntı var! Osimhen sakat, Onuachu formsuz! Santrforların durumu oyunu nasıl etkiler?
4- Trabzonspor ilk 15 dakikalarda ligde en çok gol bulan takım! G.Saray ise ön alanda en çok top kazanan ekip! Başlangıç formasyonu nasıl olur?
5- Dev maçın kaybedeni milli arada kaos ortamına düşer mi? Fatura kime kesilir?
İSKENDER GÜNEN
1- Reis'in takıma yeni katılması taktiksel anlamda ön görülebilirliği düşürdüğü için rakip adına sürpriz bir tehdit oluşturacaktır. Ancak kabul etmek gerekir ki kısa sürede takıma dokunuş yapmak zordur. Bu durum, dengeleri başlangıçta negatif etkilese de oyuncu reaksiyonu açısından pozitif bir motivasyon yaratabilir.