Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi flaş analiz: Maçın kaderini bireysel yetenekler çizecek!

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev maç öncesi Sabah Spor yazarları İskender Günen ve Levent Tüzemen, karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İki deneyimli yazar; teknik adamların planlarından yıldız oyunculara, Thomas Reis'tan Okan Buruk'a kadar sorulan soruları yanıtladı.