Trabzonspor-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri duyuruldu. İşte günün maç programı ve hakem atamaları:

Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor

VAR: Bilal Köseoğlu

AVAR: Abdullah Bora Özkara

Kocaelispor - Gaziantep FK

VAR: Onur Özütoprak

AVAR: Samet Çiçek

İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği

VAR: Sarper Barış Saka

AVAR: Bilal Gölen

Trabzonspor - Galatasaray

VAR: Guillermo Cuadra Fernandez

AVAR: Hüseyin Aylak