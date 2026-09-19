Trabzonspor-Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı!
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri duyuruldu. İşte günün maç programı ve hakem atamaları:
Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor
VAR: Bilal Köseoğlu
AVAR: Abdullah Bora Özkara
Kocaelispor - Gaziantep FK
VAR: Onur Özütoprak
AVAR: Samet Çiçek
İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği
VAR: Sarper Barış Saka
AVAR: Bilal Gölen
Trabzonspor - Galatasaray
VAR: Guillermo Cuadra Fernandez
AVAR: Hüseyin Aylak