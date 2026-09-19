CANLI | Kocaelispor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşılaşacak. Kocaelispor'un ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Kocaelispor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" araştırmaları yapıyorlar. İşte bu mücadele öncesi tüm önemli ayrıntılar...