Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Çorum'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...