CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Çorum'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Çorum FK'nın ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig) - 1

İŞTE ARCA ÇORUM FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan, Serdar, Smolcic, Borza, Ramadani, Fredy, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Ramirez.

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Duarte, Hwang, Cedric, Fatih, Fernandes, Makouta, Baran, Hadergjonaj.

ARCA ÇORUM FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı.

ARCA ÇORUM FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor maçı beIN SPORTS MAX 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

#Corendon Alanyaspor #Çorum FK #Trendyol Süper Lig
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
"Maçın kaderini bireysel yetenekler çizecek!"
Sonraki Haber
"Maçın kaderini bireysel yetenekler çizecek!"