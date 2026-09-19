Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 6. haftasında Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Çorum'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Çorum FK'nın ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE ARCA ÇORUM FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan, Serdar, Smolcic, Borza, Ramadani, Fredy, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Ramirez.
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Duarte, Hwang, Cedric, Fatih, Fernandes, Makouta, Baran, Hadergjonaj.
ARCA ÇORUM FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor maçı TSİ 17.00'de başladı.
ARCA ÇORUM FK-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor maçı beIN SPORTS MAX 1'de canlı olarak yayınlanıyor.