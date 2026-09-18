Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. İşte maçın saati, kanalı ve tüm detayları...

Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçını takip etmek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında perde İstanbul'da açılıyor. Kasımpaşa, kendi sahasında Konyaspor'u mağlup ederek yenilgisiz serisini sürdürmek isterken konuk ekip ise Trabzonspor galibiyetinin ardından deplasmanda yeni bir sonuç almak için sahaya çıkacak. İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalarda Konyaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Kasımpaşa, Konyaspor karşısında 17 maçtır mağlubiyet yaşamadı. İstanbul ekibi, rakibine karşı son galibiyetini 2017 yılında aldı. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalar ise beraberlikle sonuçlandı. Bu nedenle 18 Eylül'deki mücadele, iki takımın sezon hedefleri açısından olduğu kadar uzun süredir devam eden rekabet serisi açısından da önem taşıyor. Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor maçına dair tüm detaylar A Spor'da...

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa - Konyaspor maçı 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Konyaspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

KASIMPAŞA YENİLGİSİZLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sezona dikkat çeken bir başlangıç yapan Kasımpaşa, ilk 5 haftada mağlubiyet yaşamadı. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puan topladı.

Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği deplasmanında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi kazanmayı başardı. Bu sonuçla puanını 11'e yükselten İstanbul temsilcisi, 6. haftaya yenilgisiz bir şekilde giriyor. Takımın gol yollarındaki önemli isimlerinden Adrian Benedyczak da performansıyla dikkat çekiyor. Polonyalı forvet, ilk haftalarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı. Kasımpaşa'nın hedefi, Konyaspor karşısında da puan alarak yenilmezlik serisini devam ettirmek olacak.

KONYASPOR 4 MAÇLIK YENİLGİ SERİSİNE SON VERDİ

Tümosan Konyaspor ise 6. hafta öncesinde moral kazandı. İlhan Palut yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'u Rajmund Toth'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuç Konyaspor'un ligdeki 4 maçlık yenilgi serisini sona erdirdi. Konyaspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa karşısında galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

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