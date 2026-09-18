Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor berabere kaldı! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında perde İstanbul'da açıldı. Kasımpaşa, sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı.

Çekişmeli maçta kazanan çıkmadı ve mücadele başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa ligde 10 puana, Tümosan Konyaspor ise 4 puana yükseldi.

Kasımpaşa ligin 7. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Tümosan Konyaspor ise evinde Başakşehir ile karşılaşacak.

MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Kasımpaşa'nın, Tümosan Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti. Mücadele öncesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na gelen İtalyan teknik adam, 90 dakikayı tribünden takip etti. Montella, mücadele öncesinde Kasımpaşa Ceo'su Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.