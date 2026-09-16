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Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

Süper Lig'de 5. haftanın ardından zirve yarışı yeniden masaya yatırıldı. Murat Özbostan'ın moderatörlüğündeki oturumda Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, İskender Günen ve Ömer Üründül, şampiyonluk yarışındaki takımların son durumunu değerlendirdi.

Giriş Tarihi:
Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş: 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 12 puan… Siyah-beyazlılar gerçekten şampiyonluk yarışının güçlü adayı mı?

AHMET ÇAKAR: 4 Büyükler arasında hemen hemen az sorunu olan takım Beşiktaş. Taraftar, yönetim, hoca ve oyuncular bütünleşmiş durumda. Yeni gelen transferler genelde başarılı bir performans çiziyorlar. Bu sene Beşiktaş için o sene olabilir.

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Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

"DERBİYİ KAZANAN BEŞİKTAŞ SONUNA KADAR YARIŞTA OLUR"

BÜLENT TİMURLENK: Arda'nın Atletico Madrid'e gittiği sezonda göreve gelen Diego Simeone'nin bir kaybedenler kulübü haline gelen takımı nerelere taşıdığını yıllar içinde gördük. Bunu söylemek için erken de olabilir ama Italiano'nun yıllardır yarışın içinde aralık ayı sonrasına kalamayan Beşiktaş'a getirdiği hava, tribünlerde oluşturduğu inanç ve takımın iştahı, İtalyan teknik adama baktığım zaman Diego Simeone benzeri bir hikâye görüyorum. Derbiyi kazanan Beşiktaş, sonuna kadar yarışta olur.

Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

"KISA VADEDE NETİCE VERSE DE..."

İSKENDER GÜNEN: Sezona iyi başlamak ve tribünlerle yakalanan bağ çok kıymetli; ancak lig maratonu yalnızca ilk haftalardaki yüksek coşkuyla kazanılmaz. Italiano'nun takıma kazandırdığı önde basan, tempo odaklı ve agresif oyun kısa vadede netice verse de yaşanacak olası sakatlıklar, kart cezalıları ve sıkışık maç takviminde kadro alternatiflerinin ne kadar yanıt vereceği belirsizdir.

Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

Özellikle geriye düşülen maçlarda geliştirilecek B planı ve zorlu deplasman serilerindeki savunma direnci, Beşiktaş'ın gerçek anlamda dayanıklılığını belirleyecektir.

Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

"İDMAN SİSTEMİ ÇOK ÖNEMLİ"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray ile Beşiktaş arasında geçecek gibi görünüyor lig. Beşiktaş'ta en büyük artı, kadro planlamasının günümüz futbolunun atletizme döndüğü düşünülürse doğru yapılması. İdman sistemi çok önemli, Italiano bu konuda başarılı. Çünkü takım koşuyor. Ama onların da bir Alanya mağlubiyeti gerçekten beklenmeyen bir olaydı.

Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray: 13 puanla lider ve namağlup… Sarı-kırmızılılar yine şampiyonluğun en büyük favorisi mi, yoksa görülen bazı sorunlar ileride alarm verebilir mi?

AHMET ÇAKAR: Galatasaray, kadrosu ve muhteşem ofans gücüyle tabii ki favorilerin en başında geliyor. Türkiye liginde fazla bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ancak aynı şeyi Şampiyonlar Ligi için söyleyemeyiz.

Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

"BEŞİKTAŞ-GALATASARAY YARIŞINA DÖNEBİLİR"

BÜLENT TİMURLENK: Okan Buruk, bir sezonda 14 mağlubiyet almış bir Galatasaray'ı teslim alıp 4 sezon sonunda ligde sadece 12 mağlubiyet yaşamış bir teknik adam. Sadece bizde değil her ligde son şampiyon eğer kadrosunda ki önemli yıldızları satmamışsa üstüne takviye yapmasa bile şampiyonluğun doğal favorisidir.

Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

Osimhen'i kadroda tutmak yapılan bütün transferlerden daha önemliydi. Buruk, Trabzon deplasmanında kazanırsa yarış ilerleyen haftalarda Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir.

Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

İSKENDER GÜNEN: Kadro kalitesi, yedek kulübesinin zenginliği ve son yıllarda kazanılmış olan 'galibiyet alışkanlığı' Galatasaray'ı lig yarışının en güçle ve doğal favorisi konumunda tutuyor. Fakat skorsal başarının ötesinde saha içi organizasyonunda göz ardı edilmemesi gereken ciddi taktiksel zaaflar yer alıyor. Bir de Osimhen'sizlik.

Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

"AVRUPA ARENASINDA TELAFİSİ ZOR..."

Ön alanda yapılan yoğun baskı esnasında bloklar arasında bırakılan geniş boşluklar ve savunma çizgisinin arkasına atılan derinlemesine paslara karşı yaşanan yerleşim aksaklıkları ciddi alarm vermekte. Bu kurgusal problemler, lig seviyesindeki pek çok maçta yeteneklerle çözülse de üst düzey derbi mücadelelerinde veya Avrupa arenasında telafisi zor puan kayıplarına yol açabilir.

Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray, Avrupa'da sıkıntılar yaşar ama Türkiye liginde bana göre yine bir numaralı favoridir. Çünkü kadro yapısı lig deki maçlarda çok iyi oynamasa da istediği neticeleri genelde getiriyor. Son 4 senede de bunları yaşamıştık.

Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

"İKİ KİŞİLİK PRESÇİ TORREIRA"

Bu sene de aynı görüşteyim. Galatasaray'da Osimhen ön plana çıkıyor ama onun dışında da çok önemli oyuncular var. Leao önemli bir transfer. Benim için her zaman önemi ciddi biçimde görülen iki kişilik presçi Torreira var.

#Diego Simeone #Süper Lig #Murat Özbostan #Ahmet Çakar #Ömer Üründül #Atletico Madrid #Galatasaray #Beşiktaş
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