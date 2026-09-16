Usta yazarlar Süper Lig'de geride kalan 5 haftayı yorumladı: Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir!

Özellikle geriye düşülen maçlarda geliştirilecek B planı ve zorlu deplasman serilerindeki savunma direnci, Beşiktaş'ın gerçek anlamda dayanıklılığını belirleyecektir.
"İDMAN SİSTEMİ ÇOK ÖNEMLİ"
ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray ile Beşiktaş arasında geçecek gibi görünüyor lig. Beşiktaş'ta en büyük artı, kadro planlamasının günümüz futbolunun atletizme döndüğü düşünülürse doğru yapılması. İdman sistemi çok önemli, Italiano bu konuda başarılı. Çünkü takım koşuyor. Ama onların da bir Alanya mağlubiyeti gerçekten beklenmeyen bir olaydı.
MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray: 13 puanla lider ve namağlup… Sarı-kırmızılılar yine şampiyonluğun en büyük favorisi mi, yoksa görülen bazı sorunlar ileride alarm verebilir mi?
AHMET ÇAKAR: Galatasaray, kadrosu ve muhteşem ofans gücüyle tabii ki favorilerin en başında geliyor. Türkiye liginde fazla bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ancak aynı şeyi Şampiyonlar Ligi için söyleyemeyiz.
"BEŞİKTAŞ-GALATASARAY YARIŞINA DÖNEBİLİR"
BÜLENT TİMURLENK: Okan Buruk, bir sezonda 14 mağlubiyet almış bir Galatasaray'ı teslim alıp 4 sezon sonunda ligde sadece 12 mağlubiyet yaşamış bir teknik adam. Sadece bizde değil her ligde son şampiyon eğer kadrosunda ki önemli yıldızları satmamışsa üstüne takviye yapmasa bile şampiyonluğun doğal favorisidir.
Osimhen'i kadroda tutmak yapılan bütün transferlerden daha önemliydi. Buruk, Trabzon deplasmanında kazanırsa yarış ilerleyen haftalarda Beşiktaş-Galatasaray yarışına dönebilir.
İSKENDER GÜNEN: Kadro kalitesi, yedek kulübesinin zenginliği ve son yıllarda kazanılmış olan 'galibiyet alışkanlığı' Galatasaray'ı lig yarışının en güçle ve doğal favorisi konumunda tutuyor. Fakat skorsal başarının ötesinde saha içi organizasyonunda göz ardı edilmemesi gereken ciddi taktiksel zaaflar yer alıyor. Bir de Osimhen'sizlik.