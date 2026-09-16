Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. Ligin 9. haftasında oynanacak dev mücadele, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta başlayacak. İşte GS FB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı...

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmaları, Süper Lig fikstürünün en fazla takip edilen maçları arasında yer alıyor. İki takımın rekabetinde yalnızca puan tablosundaki durum değil, geçmiş derbilerde alınan sonuçlar, oyuncuların performansları ve iki kulübün sezon içerisindeki hedefleri de maçın atmosferini şekillendiriyor. 26 Ekim'deki karşılaşma da bu uzun rekabete yeni bir bölüm ekleyecek. Son lig buluşmasında Galatasaray'ın 3-0 kazandığı düşünüldüğünde, yeni karşılaşma öncesinde iki takım arasındaki rekabetin geçmiş sonuçları yeniden gündeme geliyor. Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm bilgiler ve ezeli rekabetin dikkat çeken tarihi...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda ilk kez Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta yapılacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının yayın bilgisi için mevcut maç programlarında beIN SPORTS 1 bilgisi yer alıyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NEDEN 26 EKİM'DE OYNANACAK?

Derbinin tarihi daha önce 25 Ekim Pazar olarak planlanmıştı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE REKABETİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet Türk futbolunun en eski ve en dikkat çeken rekabetlerinden biri. İki takımın karşı karşıya geldiği ilk maçlardan bu yana geçen uzun süre içerisinde yüzlerce derbi oynandı. Rekabet yalnızca Süper Lig maçlarıyla sınırlı kalmadı; İstanbul Ligi, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı/Süper Kupa ve çeşitli özel organizasyonlarda da iki takım karşılaştı. Bu nedenle Galatasaray-Fenerbahçe maçları, Türk futbolunda yalnızca bir lig karşılaşması olarak değil, tarihsel bir derbi olarak değerlendiriliyor.

TARİHİN EN FARKLI GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI: 7-0

İki takım arasındaki rekabette en dikkat çekici sonuçlardan biri 12 Şubat 1911'de yaşandı. Galatasaray, Fenerbahçe'yi 7-0 mağlup etti. Bu skor, iki takım arasındaki rekabette Galatasaray lehine en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşma aynı zamanda ilginç şartları nedeniyle derbi tarihinin en sıra dışı maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Maçın başlangıcında iki takımın da eksik oyuncularla sahada yer aldığı, mücadele sırasında oyuncuların takımlara katıldığı aktarılıyor. Galatasaray'ın gollerinde Celal İbrahim dört kez, Emin Bülent iki kez, İdris ise bir kez fileleri havalandırdı.

7-0'LIK MAÇ NEDEN BU KADAR İLGİNÇ?

12 Şubat 1911'deki karşılaşmanın oynandığı dönemin şartları bugünkü profesyonel futbol düzeninden oldukça farklıydı. Maçın başlangıcında Galatasaray'ın altı, Fenerbahçe'nin ise 11 oyuncuyla sahaya çıktığına ilişkin tarihsel kayıtlar bulunuyor. Bu nedenle 7-0'lık skor yalnızca farklı galibiyetiyle değil, maçın sıra dışı koşullarıyla da derbi tarihinin en çok konuşulan karşılaşmalarından biri oldu.

FENERBAHÇE'NİN TARİHİ 6-0'LIK GALATASARAY GALİBİYETİ

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin denildiğinde akla gelen bir başka skor ise 6 Kasım 2002'deki 6-0. Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Galatasaray'ı 6-0 mağlup etti. Bu karşılaşma, modern dönemin en unutulmaz derbilerinden biri olarak tarihe geçti. Fenerbahçe'nin farklı galibiyeti, iki takım arasındaki rekabetin en yüksek farklarından biri olarak kayıtlarda yer alıyor.

GALATASARAY'IN 5-0'LIK UNUTULMAZ GALİBİYETİ

Derbi tarihindeki dikkat çekici sonuçlardan biri de 18 Aralık 1960 tarihinde oynanan karşılaşma. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 5-0 kazanırken, maçta dört gol atan isim Metin Oktay oldu. Bu karşılaşma, hem farklı skor hem de Metin Oktay'ın performansı nedeniyle derbi tarihinin özel maçlarından biri olarak anılıyor.

SON YILLARDA GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇLARI

Ezeli rakipler son yıllarda da birbirinden önemli karşılaşmalarda karşı karşıya geldi.

19 Mayıs 2024: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

2023-2024 sezonunun kritik derbilerinden birinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

21 Eylül 2024: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Bir sonraki sezonun ilk büyük derbisinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

25 Şubat 2025: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

2024-2025 sezonundaki lig derbilerinden biri golsüz sona erdi.

2 Nisan 2025: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

Türkiye Kupası'ndaki karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

1 Aralık 2025: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

2025-2026 sezonunun ilk lig derbisi 1-1 sona erdi.

10 Ocak 2026: Galatasaray 0-2 Fenerbahçe

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

26 Nisan 2026: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Ezeli rakiplerin 2025-2026 sezonundaki son lig buluşmasında Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşma RAMS Park'ta oynandı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİLERİNDE DİKKAT ÇEKEN SKORLAR

İki takımın uzun yıllara yayılan rekabetinde çok sayıda farklı skor ortaya çıktı.

Galatasaray'ın dikkat çeken farklı galibiyetleri

Galatasaray 7-0 Fenerbahçe – 12 Şubat 1911

– 12 Şubat 1911 Galatasaray 6-0 Fenerbahçe – 4 Mayıs 1913

– 4 Mayıs 1913 Galatasaray 6-1 Fenerbahçe – 2 Ekim 1914

– 2 Ekim 1914 Galatasaray 5-0 Fenerbahçe – 18 Aralık 1960

Fenerbahçe'nin dikkat çeken farklı galibiyetleri

Fenerbahçe 6-0 Galatasaray – 6 Kasım 2002

– 6 Kasım 2002 Fenerbahçe 5-0 Galatasaray – 16 Ağustos 1980

Derbi tarihindeki yüksek farklı galibiyetlerin önemli bir bölümü eski dönemlerde oynanan karşılaşmalarda ortaya çıktı. Modern dönemde ise iki takım arasındaki maçların büyük bölümünde skorların daha dengeli seyrettiği görülüyor.