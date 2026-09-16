MHK, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in ilk 4 haftasında yaşanan tartışmalı pozisyonlara ilişkin hakem kararları analizini yayımladı. Anthony Taylor'ın değerlendirdiği pozisyonlar, teknik kriterler doğrultusunda incelenirken analizlerin sezon boyunca belirli aralıklarla paylaşılacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in ilk 4 haftasında yaşanan bazı tartışmalı pozisyonlara ilişkin hakem kararları analizini kamuoyuyla paylaştı.

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından, Hakem Eğitim ve Performans Birimi (REPU) kapsamında hazırlanan analizde, söz konusu karşılaşmalarda verilen hakem kararları teknik kriterler doğrultusunda değerlendirildi.

MHK tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin REPU kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi sizlerle" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca analizlerin sezon boyunca belirli periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

MHK, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizler, sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

ANTHONY TAYLOR DEĞERLENDİRDİ

İngiliz eski FIFA hakemi Anthony Taylor'ın başında bulunduğu REPU kapsamında hazırlanan çalışmada, Süper Lig ve 1. Lig'in ilk 4 haftasından seçilen pozisyonlar üzerinden hakem kararları incelendi.

MHK'nin yayımladığı analizde, pozisyonların teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı ve hakem kararlarının değerlendirmeye tabi tutulduğu belirtildi.



İŞTE MHK'NİN PAYLAŞTIĞI O ANALİZ