Kasımpaşa, Gençlerbirliği karşısında 90+4'te güldü!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği'nin golü 23. dakikada Ousmane Diabate'den gelirken Kasımpaşa'nın gollerini 79. dakikada Adrian Benedyczak ve 90+4. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

DIABATE'DEN İLK GOL

Gençlerbirliği'nde ikinci sezonunu geçiren 18 yaşındaki futbolcu Ousmane Diabate, profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.

Gençlerbirliği'nden Gineli futbolcuyu transfer eden İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, oyuncunun bonservisini bu sezonun sonuna kadar kırmızı-siyahlı takıma kiraladı.

Genç futbolcu profesyonel kariyerinin ilk golünü, Gençlerbirliği formasıyla Kasımpaşa ağlarına gönderdi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, ligde 2. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Gençlerbirliği ise üst üste 3 maçtır kazanamıyor. Başkent ekibi, 5 hafta sonunda 7 puan toplamış oldu.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Baskıyla topu kazanan Traore, Tongya'ya pasını verdi. Mendes'in ara pasında Oğulcan'ın gelişine vuruşunda top direkten döndü.

10. dakikada Gençlerbirliği Pereira'nın ortasında Gouveia'nın gelişine vuruşunda top auta çıktı.

23. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Gouveia'nın pasında Tongya'nın çevirdiği top savunmadan döndü. Goutas'ın şutunda savunmadan seken meşin yuvarlağı Diabate, gelişine vuruşla sol köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

52. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Adrian Benedyczak'ın röveşatasında meşin yuvarlak üst direkten döndü.



57. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Pedro Mendes, kafayla dokundu kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çizgi üzerinde sektirdi. Seken Topa Mendes tekrar vurdu ancak defansa çarpan top kornere gitti.



59. dakikada Tiago Gouveia, sol kenarda topla buluştu. Yaklaşık 50 metre boyunca topu süren Gouveia, ceza sahası içinden şutunu attı fakat kaleci Gianiotis topu son anda kornere çeldi.



79. dakikada meşin yuvarlağı sağa çekip önünü açan Adrian Benedyczak'ın şutunda top ağlara gitti. 1-1



90+4. dakikada Kasımpaşa'nın köşe atışında topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

