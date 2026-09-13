Amedspor, Başakşehir karşısında seriyi bozmadı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed SK, Başakşehir'i 5-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed SK ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Amed SK, Başakşehir'i 5-0 mağlup etti.

Amed'e galibiyeti getiren golleri; 45. dakikada Emin Bayram(kendi kalesine), 52. 56. ve 75. dakikalarda Gift Orban, 84. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Amed SK, puanını 10'a yükseltti. Başakşehir ise ligde 4 maçtır kazanamamış oldu. Boz Baykuşlar, ligdeki oynadıkları 5 maçta 4 puan toplayabildi.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Amed SK, Diyarbakır'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Başakşehir ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler-İstanbul Başakşehir mücadelesinin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Krasnic'in kafayla kalecisi Lafont'a göndermek istediği top, Shomurodov'a geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Shomurodov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

12. dakikada Amed Sportif Faaliyetler kontra atağa çıktı. Krasnic'in pasında Orban'ın gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanundan dışarı çıktı.

36. dakikada Fayzullayev'in topuğuyla yaptığı vuruşta topu, Bates kornere çıkardı.

45. dakikada ev sahibi takımdan Ballet'in kale sahasına doğru gönderdiği topu uzuklaştırmak isteyen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak, takım arkadaşı Emin Bayram'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Furkan Soyalp'in ortasında Orban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

56. Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Krasnic, topu Orban'a gönderdi. Orban, yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

75. dakikada yeşil kırmızılılar 4. golü buldu. Kontra atakta kaleci Deniz Dilmen ile karşı karşıya pozisyonda Krasnic'in pasıyla topla buluşan Orban, boş kaleye topu gönderdi.

84. dakikada Raveloson'un pasıyla topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0.

Mücadele 5-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.