Amed SK - Başakşehir maçı ne zaman? Amed SK - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed SK ile Başakşehir karşılaşacak. Amed SK - Başakşehir maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

AMED SK - BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Başakşehir, ligin geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi sonucunda 4 puan topladı.

Diyarbakır ekibi ise iki galibiyet, bir beraberlik ve br mağlubiyet sonucunda hanesine 7 puan yazdırdı.

AMED SK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Amed SK - Başakşehir maçı 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.