Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ligde ilk 4 maçında 7 puan toplayan yeşil-kırmızılı takım, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Başakşehir ise zorlu Diyarbakır deplasmanından 3 puanla ayrılarak puanını 7'ye yükseltmeyi hedefliyor. Amed SK-Başakşehir karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed SK ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Ligde ilk 4 maçında 7 puan toplayan Amed SK, sahasında kazanarak puanını 10'a yükseltmek isterken, 4 puanı bulunan Başakşehir ise deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Diyarbakır ekibi, sezonun ilk iki iç saha maçından galibiyetle ayrılırken evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Başakşehir ise deplasmandaki ikinci galibiyetini arıyor.

AMED SK-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Amed SK: Lafont, Ermal, David, Lumbardh, Umut, Rayan, Furkan Soyalp, Dia Saba, Ballet, Khalil, Orban.

Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin Bayram, Opoku, Operi, Umut, Kaluzinski, Kemen, Skov Olsen, Fayzullaev, Shomurodov.

AMED SK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed SK ile Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesi saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Diyarbakır Stadyumu'nda oynanıyor.

AMED SK - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetiyor. Hakemin yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Bahtiyar Birinci yapıyor. Dördüncü hakem ise Yücel Büyük.