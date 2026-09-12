CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ligde çıktığı tüm maçları kaybeden TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ligde çıktığı tüm maçları kaybeden TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig) - 1
KONYASPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz Türüç, Diogo, Muleka.

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Nwaiwu, Pina, Ozan, Fabinho, Muçi, Salah, Aral, Onuachu.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçını Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Çoşkunses'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Matej Jug oturuyor. AVAR'da ise Hüseyin Aylak Görev alıyor.

#Trendyol Süper Lig #Trabzonspor #Konyaspor #TÜMOSAN Konyaspor
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu!
Sonraki Haber
Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu!