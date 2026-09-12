Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ligde çıktığı tüm maçları kaybeden TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ligde çıktığı tüm maçları kaybeden TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



KONYASPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER



Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz Türüç, Diogo, Muleka.



Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Nwaiwu, Pina, Ozan, Fabinho, Muçi, Salah, Aral, Onuachu.



KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.



KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?



Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçını Reşat Onur Coşkunses yönetiyor. Çoşkunses'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Matej Jug oturuyor. AVAR'da ise Hüseyin Aylak Görev alıyor.