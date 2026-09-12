Corendon Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Corendon Alanyaspor - Göztepe maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Corendon Alanyaspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak son yılların en kötü sezon başlangıçlarından birine imza atan Göztepe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Konuk Göztepe'de sakatlıkları süren stoperler Furkan Bayır, Sonko Sundberg ve Allan Godoi'nin yanı sıra, Gaziantep FK maçında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan sağ bek Ogün Bayrak ile kadro dışı bırakılan Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu maç öncesi Göztepe 1 puan toplayabilirken, Corendon Alanyaspor ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı ve 7 puanı hanesine yazdırdı. Son 2 sezon baz alındığında Göztepe rakibi Alanyaspor'u 4 maçta da yenemedi. 2024-2025'te Alanya'daki müsabaka 1-1 berabere sonuçlanırken, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçı Alanyaspor 1-0 kazanmıştı. Geçen sezon ise Göztepe rakibine deplasmanda 1-0 kaybetti, İzmir'deki randevu 2-2 berabere sonuçlandı.

CORENDON ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor - Göztepe maçı 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.