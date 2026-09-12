Samsunspor - Arca Çorum FK maçı ne zaman? Samsunspor - Çorum FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Arca Çorum FK karşı kozlarını paylaşacak. Samsunspor - Arca Çorum FK maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Samsunspor-Arca Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da birer galibiyet, birer beraberlik ve ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

Karadeniz ekibi, sahasında Arca Çorum FK'yi yenerek yükselişe geçmek istiyor.

Sakatlıkları devam eden Elayis Tavsan, Fatih Kaya, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou ile İskoçya Futbol Federasyonu tarafından 2 maç ceza alan Elliot Watt, Arca Çorum FK maçında forma giyemeyecek.

Tanguy Coulibaly'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Kırmızı-beyazlı takımda yeni transfer Muhammed Bayo'nun ise ilk kez takımla birlikte sahaya çıkması bekleniyor.

SAMSUNSPOR - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Samsunspor - Arca Çorum FK maçı 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.