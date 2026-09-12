CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi:
Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Çaykur Rizespor maçını takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. İlk 4 haftada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, 3 puanla 16. sırada bulunuyor. 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6 puan toplayan Karadeniz temsilcisi ise 11. sırada yer alıyor.

EYÜPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Eyüpspor - Çaykır Rizespor maçı 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

#Çaykur Rizespor #Eyüpspor
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
İsmail Kartal, Bartuğ tercihinin sebebini açıkladı!
Sonraki Haber
İsmail Kartal, Bartuğ tercihinin sebebini açıkladı!