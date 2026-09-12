Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.