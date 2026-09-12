Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. İlk 4 haftada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, 3 puanla 16. sırada bulunuyor. 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 6 puan toplayan Karadeniz temsilcisi ise 11. sırada yer alıyor.
EYÜPSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Eyüpspor - Çaykır Rizespor maçı 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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