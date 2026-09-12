Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



ALANYASPOR-GÖZTEPE İLK 11'LER

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ben Ali, Duarte, Elia, Fatih, Fernandes, Makouta, Baran, Hadergjonaj.

Göztepe: Arda, Arda Okan, Taha, Bokele, Ege, Akonnor, Matos, Rhaldney, Antunes, Juan, Henrique.

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. hafasında oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe mücadelesi 20.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Corendon Alanyaspor-Göztepe mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Erkan Akbulut yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Tamas Bognar oturuyor. AVAR'da ise Bora Özkara görev yapıyor.