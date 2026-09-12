CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Corendon Alanyaspor-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Corendon Alanyaspor-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Corendon Alanyaspor-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig) - 1
ALANYASPOR-GÖZTEPE İLK 11'LER

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ben Ali, Duarte, Elia, Fatih, Fernandes, Makouta, Baran, Hadergjonaj.

Göztepe: Arda, Arda Okan, Taha, Bokele, Ege, Akonnor, Matos, Rhaldney, Antunes, Juan, Henrique.

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. hafasında oynanan Corendon Alanyaspor-Göztepe mücadelesi 20.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanıyor.

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Corendon Alanyaspor-Göztepe mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Erkan Akbulut yapıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Tamas Bognar oturuyor. AVAR'da ise Bora Özkara görev yapıyor.

#Corendon Alanyaspor
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Konyaspor-Trabzonspor | CANLI
Sonraki Haber
Konyaspor-Trabzonspor | CANLI