Alanyaspor ile Göztepe kıran kıran mücadelede puanları paylaştı

Alanyaspor ile Göztepe’nin 2-2 berabere kaldığı maçta 3 gol 12 dakikada geldi. İki kez geriye düşen Alanyaspor, Fernandes ve Makouta’nın golleriyle skoru eşitledi; mücadele puanların paylaşılmasıyla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 63. dakikada Paolo Fernandes ve 75. dakikada Gaius Makouta attı. İzmir ekibinin gollerini ise 28. dakikada Rhaldney ve 73. dakikada Juan Santos kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor 8 puan, Göztepe ise 2 puan oldu.



Ligin sonraki haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Göztepe ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Duarte'nin ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Fatih Aksoy'un şutu direğe çarpıp auta çıktı.

17. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Hadergjonaj ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Omar Ben Ali'nin kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Antunes'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Rhaldney'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmasının ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Göztepe'nin sol kanattan atağında Akonnor'un ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya Henrique'nin kafa vuruşunda top, direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Fernandes ceza sahası içerisinde Cedric ile yaptığı duvar pasının ardından düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

73. dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Akonnor'un ceza sahası içerisinde Fernandes tarafından düşürülmesi sonucu hakem Ozan Ergün, VAR monitörüne çağırıldı. Ergün, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Juan, penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

75. dakikada Antalya ekibi eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Hagi'nin ortasında arka direkte topla buluşan Makouta'nın gelişine vurduğu top ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek (Dk. 57 Yusuf Özdemir), Duarte (Dk. 58 Hagi), Fernandes (Dk. 77 İbrahim Kaya), Meschack (Dk. 90 Hwang), Omar Ben Ali (Dk. 58 Cedric)

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 90+3 Bekir Böke), Matos (Dk. 79 Anjorin), Akonnor, Antunes (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 60 Janderson), Juan (Dk. 79 Armstrong)

Goller: Dk. 28 Rhaldney, Dk. 73 Juan (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 63 Fernandes, Dk. 75 Makouta (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Juan (Göztepe), Dk. 65 Hagi, Dk. 72 Lima (Corendon Alanyaspor)