Beşiktaş'ın 2 dakikada 2 golü iptal edildi!
Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısında bulduğu iki gol de VAR incelemesi ve faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Trossard'ın golü elle oynama, Cerny'nin golü ise faul nedeniyle iptal edildi.
Beşiktaş-Erzurumspor FK karşılaşmasında siyah-beyazlıların bulduğu iki gol kısa aralıklarla geçersiz sayıldı.
Mücadelenin 51. dakikasında Leandro Trossard'ın attığı gol, atak başlangıcında Emmanuel Agbadou'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından 53. dakikada iptal edildi.
Bu kararın üzerinden yalnızca iki dakika geçtikten sonra Beşiktaş bir kez daha fileleri havalandırdı. Vaclav Cerny'nin ceza sahasının sağ tarafından attığı gol ise pozisyon öncesinde Erzurumspor savunmacısı Nihad Mujakic'e faul yapıldığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
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