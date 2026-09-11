Beşiktaş'ın 2 dakikada 2 golü iptal edildi!

Beşiktaş'ın Erzurumspor karşısında bulduğu iki gol de VAR incelemesi ve faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Trossard'ın golü elle oynama, Cerny'nin golü ise faul nedeniyle iptal edildi.