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Beşiktaş-Erzurumspor FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan bu kritik mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Beşiktaş-Erzurumspor FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan bu kritik mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Beşiktaş-Erzurumspor FK | CANLI (Trendyol Süper Lig) - 1
BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR FK İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Orkun, Cerny, Trossard, Oh.

Erzurumspor: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Erzurumspor FK maçı 20.00'de başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Erzurumspor FK maçını hakem Gürcan Hasova yönetiyor. Hasova'nın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Gökmen Baltacı yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakem ise Melek Dakan. Mücadelenin VAR koltuğunda Tamas Bognar oturuyor. AVAR'da ise Hüseyin Aylak, Bognar'ın yardımcılığını yapıyor.

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