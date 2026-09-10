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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses

13 Eylül Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir: Cihan Aydın

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

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