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PFDK, Dusan Vlahovic ve Kerem Aktürkoğlu'nun cezalarını açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması sonrası Dusan Vlahovic hakaret, Kerem Aktürkoğlu ise futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. 2 oyuncunun cezaları açıklandı.

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PFDK, Dusan Vlahovic ve Kerem Aktürkoğlu'nun cezalarını açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması sonrası Dusan Vlahovic hakaret, Kerem Aktürkoğlu ise futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun vereceği karara çevrilirken, 2 oyuncunun da alacağı ceza belli oldu. PFDK, Vlahovic ve Kerem Aktürkoğlu hakkında kararını açıkladı.

Dusan Vlahovic 1 maç ceza alırken, Kerem Aktürkoğlu ise 500.000 TL para cezası aldı.

#Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu #Kerem Aktürkoğlu #Dusan Vlahovic #PFDK
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