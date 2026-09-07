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Rize'de kazanan Corendon Alanyaspor!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

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Rize'de kazanan Corendon Alanyaspor!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın tek golünü 70. dakikada Corendon Alanyaspor adına Zakaria Ariss (kendi kalesine) kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, ligde 2. mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı. Corendon Alanyaspor ise 2. galibiyetini alarak 7 puana yükseldi.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Eyüpspor deplasmanına çıkacak. Corendon Alanyaspor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

#Çaykur Rizespor #Corendon Alanyaspor #Çaykur Didi Stadyumu #Trendyol Süper Lig
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