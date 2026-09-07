Göztepe-Gaziantep FK | CANLI (Trendyol Süper Lig 4. hafta)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Ligde ilk 3 maçında galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Gaziantep FK'yı mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını almak istiyor. Gaziantep FK ise zorlu İzmir deplasmanından galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Göztepe-Gaziantep FK karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Ligde ilk 3 maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Göztepe, sahasında kazanarak sezonun ilk galibiyetini almak isterken, 4 puanı bulunan Gaziantep FK ise deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Göztepe-Gaziantep FK karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... GÖZTEPE-GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Göztepe: Gugeshasvili, Arda Okan, Taha, Bokele, Ege, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Andre Henrique, Juan, Janderson.
Gaziantep FK: Tobiasz, Luis Perez, Arda, Ulrich, Gidado, Kozlowski, Abena, Sorescu, Kerim Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu, Maxim.
GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Göztepe ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesi 7 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor.
GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor.