Göztepe-Gaziantep FK | CANLI (Trendyol Süper Lig 4. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Ligde ilk 3 maçında galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Gaziantep FK'yı mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını almak istiyor. Gaziantep FK ise zorlu İzmir deplasmanından galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Göztepe-Gaziantep FK karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...