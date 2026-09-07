Göztepe'ye bir darbe de Gaziantep FK'dan! Ligde 3 puanla tanışamadılar

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte İzmir temsilcisi, 4. haftada da 3 puanla tanışamadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK, Göztepe'yi 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmada Gaziantep FK'nın gollerini; 5. dakikada Halil Dervişoğlu, 10. dakikada Myenty Abena, 34. ve 45+1. dakikada Kacper Kozlowski kaydetti. Göztepe'nin tek golü ise 52. ve 90+3. dakikada Juan'dan geldi.

MIROSHI PENALTI KAÇIRDI

29. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazanan Göztepe'de Novatus Miroshi bu vuruştan yararlanamadı.

GÖZTEPE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 72. dakikasında Göztepe'de Ogün Bayrak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GÖZTEPE KALECİSİNE YOĞUN TEPKİ



Göztepe'nin Gürcü eldiveni Luka Gugeshashvili, ilk yarıda 2-0 geriye düşmelerinin ardından taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde yuhalandı. O anlarda tribünlere tepki gösteren kaleci, ikinci yarıda yerini Arda Özçimen'e bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, ligde 2. galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Göztepe ise yeni sezonda 3 puanla tanışamadı. İzmir ekibi, 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 1 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Göztepe ise Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkacak.