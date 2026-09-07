Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 4. haftası Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde haftanın kapanış maçlarından biri olan mücadele 7 Eylül Pazartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde “Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte maçın tarihi, saati ve yayın bilgisi...
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettiği Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçı saat kaçta? sorusunun yanıtı belli oldu. Karşılaşmaya Çaykur Didi Stadyumu ev sahipliği yapacak. Rize'de oynanacak mücadelede Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Corendon Alanyaspor karşısında üç puan arayacak. Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...
ÇAYKUR RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı 7 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.
RİZESPOR-ALANYASPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?
Karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.
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