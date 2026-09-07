Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde haftanın kapanış maçlarından biri olan mücadele 7 Eylül Pazartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde “Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte maçın tarihi, saati ve yayın bilgisi...