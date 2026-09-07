Çaykur Rizespor-Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 4. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde ilk 3 maçta 6 puan toplayan yeşil-mavili takım, taraftarı önünde kazanarak galibiyet serisi yakalamak ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Alanyaspor ise zorlu Rize deplasmanından 3 puanla ayrılarak puanını 7'ye yükseltmeyi hedefliyor. Çaykur Rizespor-Alanyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...