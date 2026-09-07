Çaykur Rizespor-Alanyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig 4. hafta)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde ilk 3 maçta 6 puan toplayan yeşil-mavili takım, taraftarı önünde kazanarak galibiyet serisi yakalamak ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Alanyaspor ise zorlu Rize deplasmanından 3 puanla ayrılarak puanını 7'ye yükseltmeyi hedefliyor. Çaykur Rizespor-Alanyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Ligde ilk 3 maçında 6 puan toplayan Çaykur Rizespor, sahasında kazanarak puanını 9'a yükseltmek isterken, 4 puanı bulunan Alanyaspor ise deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, sezonun ilk iki deplasman maçından galibiyetle ayrılırken evindeki ilk galibiyetini almak istiyor. Alanyaspor ise deplasmandaki ilk galibiyetini arıyor.ÇAYKUR RİZESPOR-ALANYASPOR İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Olawoyin, Laçi, Emrecan, Ahmed Kutucu, Ali Sowe.
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali, Ruan, Hagi, Fernandes, Arda.
ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesi 7 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor.