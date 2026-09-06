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Sporting evinde kazandı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk rakibi Sporting CP, Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında evinde Nacional'i 2-0 mağlup etti.

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Sporting evinde kazandı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk rakibi Sporting CP, Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında evinde Nacional'i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 32. dakikada Suarez'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bs skorla bittikten sonra 49. dakikada Gonçalves, farkı 2'ye çıkardı. Başkent ekibi bu sonuçla ligde üst üste 4. zaferine uzanıp 13 puana yükseldi.

#Başkent
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