Sporting evinde kazandı!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk rakibi Sporting CP, Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında evinde Nacional'i 2-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk rakibi Sporting CP, Portekiz Premier Lig'in 5. haftasında evinde Nacional'i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 32. dakikada Suarez'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bs skorla bittikten sonra 49. dakikada Gonçalves, farkı 2'ye çıkardı. Başkent ekibi bu sonuçla ligde üst üste 4. zaferine uzanıp 13 puana yükseldi.