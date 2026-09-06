Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı bugün oynanacak dört karşılaşmayla devam ederken, Merkez Hakem Kurulu mücadelelerde görev yapacak VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün oynanacak karşılaşmaların VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı bugün oynanacak dört karşılaşmayla devam edecek. Günün programında saat 17.00 ve 20.00'de başlayacak ikişer mücadele bulunuyor.

MHK tarafından açıklanan görevlendirmelere göre, saat 17.00'de oynanacak Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında VAR hakemi Ali Şansalan, AVAR hakemi ise Suat Güz olacak. Aynı saatte başlayacak Çorum FK-Eyüpspor mücadelesinde ise VAR koltuğunda Eren Özyemişcioğlu, AVAR'da Bilal Gölen görev yapacak.

Saat 20.00 seansında oynanacak Kocaelispor-Samsunspor maçında Sarper Barış Saka VAR, Gökhan Barcın ise AVAR olarak görev alacak.

Günün bir diğer karşılaşması olan Trabzonspor-Gençlerbirliği mücadelesinde ise VAR hakemi olarak Manuel Schuttengruber, AVAR hakemi olarak da Anıl Usta görevlendirildi.

İşte Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri:

17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler: VAR: Ali Şansalan | AVAR: Suat Güz

17.00 Çorum FK - Eyüpspor: VAR: Eren Özyemişcioğlu | AVAR: Bilal Gölen

20.00 Kocaelispor - Samsunspor: VAR: Sarper Barış Saka | AVAR: Gökhan Barcın

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: VAR: Manuel Schuttengruber | AVAR: Anıl Usta