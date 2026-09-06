Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Papara Park'ta oynanacak mücadelede bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde sahaya çıkacak. Peki Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve tüm detayları...

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçını takip etmek için tıklayınız...

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından ilk kez Hüseyin Çimşir yönetiminde sahaya çıkacak bordo-mavililer, taraftarı önünde 3 puan arıyor. Ligde ilk 3 haftada 4 puan toplayan Trabzonspor, 7 puanla haftaya ikinci sırada giren Gençlerbirliği karşısında çıkış arayacak. Peki Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Trabzonspor'un iç saha stadı Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR'UN BAŞINDA KİM OLACAK?

Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından Gençlerbirliği maçında takımın başında Hüseyin Çimşir görev yapacak.

TRABZONSPOR KAÇ PUANDA?

Trabzonspor ilk üç haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan topladı.

TRABZONSPOR'DA HÜSEYİN ÇİMŞİR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Trabzonspor'da Gençlerbirliği karşılaşması yeni bir dönemin ilk maçı olacak. Bordo-mavililer, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırırken, takımın başında Gençlerbirliği maçında eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir görev yapacak.

Trabzonspor, ligde geride kalan üç haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi 4 puanla haftaya girerken, yeni teknik ekibin ilk hedefi takımın yeniden galibiyet serisine başlamasını sağlamak olacak.

Çimşir'in özellikle takımın hücumdaki etkinliğini artırmak istediği belirtilirken, Trabzonspor'un daha agresif ve dikine oynayan bir görüntü ortaya koyması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ 7 PUANLA GELİYOR

Gençlerbirliği ise Trabzon deplasmanına oldukça moralli çıkacak. Başkent temsilcisi, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. İkinci haftada Göztepe'yi deplasmanda tek golle geçen Gençlerbirliği, üçüncü haftada ise sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Böylece ilk üç haftada 7 puan toplayan Gençlerbirliği, Trabzonspor karşılaşması öncesinde ligin üst sıralarında yer aldı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki Başkent ekibi, Papara Park'tan da puan veya puanlarla dönerek başarılı başlangıcını sürdürmek istiyor.

GÖZLER PAUL ONUACHU'DA

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi en dikkat çeken isimlerden biri ise Paul Onuachu olacak. Nijeryalı golcü, yeni sezonda henüz gol sevinci yaşayamadı. Tecrübeli forvetin Gençlerbirliği karşısında suskunluğunu bozarak takımına katkı sağlaması bekleniyor. Onuachu'nun yanı sıra Trabzonspor'un hücum hattında Mohamed Salah, Ernest Muçi ve Aral gibi oyuncuların performansı da bordo-mavililerin maç planında belirleyici olacak.

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ REKABETİNDE 75. RANDEVU

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, lig tarihinde 75. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 74 lig maçında Trabzonspor'un 41 galibiyeti bulunurken, Gençlerbirliği 14 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda rakip filelere 140 gol gönderirken, kalesinde 74 gol gördü.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile Papara Park'ta oynadığı maçlarda da rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer sahasındaki 37 karşılaşmanın 25'ini kazanırken, 7 maç beraberlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği ise Trabzon deplasmanında 5 galibiyet alabildi.

İki takım arasındaki son sezon rekabetinde ise Gençlerbirliği'nin üstünlüğü dikkat çekti. Başkent temsilcisi, 2025-2026 sezonunda Trabzonspor'u iki lig maçında da mağlup etti.