Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig tarihinde ilk kez mücadele eden Arca Çorum FK, taraftarı önünde ilk galibiyetini almak isterken Eyüpspor deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki Arca Çorum FK-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve maç öncesi son gelişmeler...

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merak ettiği "Arca Çorum FK-Eyüpspor maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu. "Çorum FK-Eyüpspor maçı canlı izle" araması yapan futbolseverler karşılaşmanın resmi yayın seçeneklerini araştırıyor. Süper Lig'de tarihinin ilk sezonunu geçiren Arca Çorum FK, ilk üç haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Kırmızı-siyahlı ekip sezonun ilk haftasında Galatasaray deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak dikkat çekti. Ardından Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Çorum FK, 3. haftada ise Beşiktaş deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Beşiktaş, Dolmabahçe'deki mücadeleyi 6-2 kazanırken, siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu. Arca Çorum FK, Eyüpspor karşısında hem kötü gidişata son vermek hem de Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini taraftarı önünde almak istiyor.

ARCA ÇORUM FK-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

ARCA ÇORUM FK-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 17.00'de başlayacak.

ARCA ÇORUM FK-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÇORUM FK-EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FK TARAFTARIYLA İLK KEZ BULUŞUYOR

Karşılaşmanın Çorum FK açısından ayrı bir önemi daha bulunuyor. Süper Lig'deki ilk iç saha maçını seyircisiz oynayan kırmızı-siyahlılar, Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte taraftarıyla Süper Lig atmosferinde ilk kez buluşacak. Çorum temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak Eyüpspor karşısında üç puan arayacak.

EYÜPSPOR'UN HEDEFİ DEPLASMANDAN PUANLA DÖNMEK

Eyüpspor ise sezonun ilk üç haftasında bir galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. İstanbul temsilcisi lige Beşiktaş deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle başladı. İkinci haftada sahasında Gaziantep FK'ye 1-0 kaybeden Eyüpspor, 3. haftada ise Alanyaspor karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanarak sezonun ilk üç puanını aldı. Eflatun-sarılı ekip, Çorum deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst üste ikinci kez kazanmayı hedefliyor.

ÇORUM FK-EYÜPSPOR MAÇINDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Ev sahibi Arca Çorum FK'de gözler hücum hattına çevrilecek. Kırmızı-siyahlılar, özellikle Beşiktaş karşısında iki gol bulmasına rağmen savunmada yaşadığı sorunları gidermeye çalışacak. Eyüpspor'da ise son haftanın galibiyet golünü atan Zak Jules öne çıkan isimlerden biri. Jules, Alanyaspor karşılaşmasında uzatma dakikalarında attığı golle takımına üç puanı getirdi.

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