Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Kasımpaşa-Amedspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...

Kasımpaşa-Amedspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettiği "Kasımpaşa-Amedspor maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu. "Kasımpaşa-Amedspor canlı izle" araması yapan futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Sezona yenilgisiz başlayan Kasımpaşa, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İlk üç haftada 6 puan toplayan Amedspor ise Trabzonspor galibiyetinin ardından İstanbul deplasmanında da başarılı bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor.

KASIMPAŞA-AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

KASIMPAŞA-AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliği yapacak.

KASIMPAŞA'NIN HEDEFİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk üç haftasında mağlubiyet yaşamadı. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibi, sezona Trabzonspor karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başladı. İkinci haftada Çorum FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Kasımpaşa, üçüncü haftada ise Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Üç maçta 5 puan toplayan lacivert-beyazlı ekip, Amed Sportif Faaliyetler karşısında sahasında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

BENEDYCZAK KASIMPAŞA'NIN EN ÖNEMLİ GOL SİLAHI

Kasımpaşa'nın sezon başlangıcında öne çıkan isimlerinden biri Adrian Benedyczak oldu. Polonyalı futbolcu, Kasımpaşa'nın Çorum FK karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyette takımına üç puanı getiren golü kaydetti. Benedyczak, takımının hücum hattında önemli bir rol üstlenirken Amedspor karşısında da gol arayacak. Kasımpaşa, taraftarının desteğini arkasına alarak karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

AMEDSPOR 6 PUANLA İSTANBUL'A GELİYOR

Süper Lig'e bu sezon yükselen Amed Sportif Faaliyetler ise ilk üç haftada dikkat çeken bir performans sergiledi. Diyarbakır temsilcisi, ilk üç maçında 6 puan topladı. Amedspor'un en dikkat çekici sonucu ise 3. haftada Trabzonspor karşısında geldi. Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla birlikte puanını 6'ya yükselten Amedspor, Kasımpaşa deplasmanında da puan veya puanlar almak istiyor.

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