Kasımpaşa-Amedspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Amed Sportif Faaliyetler’i konuk ediyor. Ev sahibi Kasımpaşa taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Amedspor ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak istiyor. Kasımpaşa-Amedspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...