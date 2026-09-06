Kasımpaşa-Amedspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Amed Sportif Faaliyetler’i konuk ediyor. Ev sahibi Kasımpaşa taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Amedspor ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak istiyor. Kasımpaşa-Amedspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geliyor. Sezona yenilgisiz başlayan Kasımpaşa, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İlk üç haftada 6 puan toplayan Amedspor ise Trabzonspor galibiyetinin ardından İstanbul deplasmanında da başarılı bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor.
Kasımpaşa-Amedspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
KASIMPAŞA-AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.