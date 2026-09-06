Kocaelispor-Samsunspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında iki ekip 6 Eylül Pazar günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde 6 puanı bulunan Kocaelispor, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek isterken Samsunspor 4 puanla deplasmandan 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Kocaelispor-Samsunspor maçına dair tüm bilgiler A Spor'da!

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Kocaelispor-Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Ligde ilk üç haftada 6 puan toplayan Kocaelispor, üst üste aldığı iki galibiyetin ardından serisini sürdürmek istiyor. Samsunspor ise Fenerbahçe karşısında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından zorlu Kocaeli deplasmanında 3 puan arıyor. Peki Kocaelispor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve tüm detaylar...

KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor ile Samsunspor, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesi Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses yapacak.

KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Samsunspor maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR 6 PUANLA ÇIKIŞTA

Sezona Başakşehir karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle başlayan Kocaelispor, ikinci haftada Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Yeşil-siyahlılar üçüncü haftada ise Konyaspor deplasmanına çıktı. Kocaelispor, geriye düştüğü mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Böylece ilk üç haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Kocaelispor, 6 puanla 4. hafta öncesinde üst sıralarda yer aldı.

SAMSUNSPOR'UN 4 PUANI BULUNUYOR

Samsunspor ise lige Göztepe ile oynadığı ve 3-3 sona eren karşılaşmayla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip ikinci haftada Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı ve rakibini 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Ancak Samsunspor, üçüncü haftada sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Karadeniz temsilcisi, ilk üç haftayı 4 puanla tamamladı. Samsunspor, Kocaeli deplasmanında kazanarak hem puanını yükseltmek hem de Fenerbahçe yenilgisinin ardından yeniden çıkışa geçmek istiyor.

KOCAELİSPOR EVİNDE SERİ PEŞİNDE

Kocaelispor, Amedspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle sezonun ilk iç saha maçında 3 puana uzandı. Yeşil-siyahlı ekip, Samsunspor'u da mağlup ederek kendi sahasında üst üste iki galibiyet alma hedefinde. Teknik direktör Selçuk İnan'ın öğrencileri, taraftarının desteğiyle karşılaşmaya yüksek tempoyla başlamayı amaçlıyor.

SAMSUNSPOR DEPLASMANDA AVANTAJ ARIYOR

Samsunspor açısından ise deplasman performansı dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ikinci haftasında Rizespor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönmüştü. Teknik direktör Thorsten Fink'in öğrencileri, Kocaeli deplasmanında da benzer bir sonuç alarak puanını 7'ye yükseltmek istiyor.

İKİ TAKIMIN SON MAÇLARI

Kocaelispor

Başakşehir 2-0 Kocaelispor

Kocaelispor 2-0 Amed Sportif Faaliyetler

Konyaspor 1-2 Kocaelispor

Samsunspor

Samsunspor 3-3 Göztepe

Çaykur Rizespor 0-2 Samsunspor

Samsunspor 0-2 Fenerbahçe

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