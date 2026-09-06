Arca Çorum FK-Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig tarihinde ilk kez mücadele eden Arca Çorum FK, taraftarı önünde ilk galibiyetini almak isterken Eyüpspor deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Arca Çorum FK-Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Süper Lig'de tarihinin ilk sezonunu geçiren Arca Çorum FK, ilk üç haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Kırmızı-siyahlı ekip sezonun ilk haftasında Galatasaray deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak dikkat çekti. Ardından Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Çorum FK, 3. haftada ise Beşiktaş deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. Beşiktaş, Dolmabahçe'deki mücadeleyi 6-2 kazanırken, siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu. Arca Çorum FK, Eyüpspor karşısında hem kötü gidişata son vermek hem de Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini taraftarı önünde almak istiyor.
Arca Çorum FK-Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Çorum FK: Felipe, Gökhan, Serdar, Smolcic, Borza, Ramadani, Fredy, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Ramirez.
Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Andre, Costa, Michalak, Boutobba, Abdullahi.
ARCA ÇORUM FK-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Karşılaşma 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00'de başladı. beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.