Arca Çorum FK-Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig tarihinde ilk kez mücadele eden Arca Çorum FK, taraftarı önünde ilk galibiyetini almak isterken Eyüpspor deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Arca Çorum FK-Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...