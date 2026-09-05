Derbide vefat eden taraftar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ortak başsağlığı!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini takip eden Fenerbahçeli taraftar Yaşar Gerçek'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 2-1 galip geldiği derbinin ardından iki kulübün yapmış olduğu taziye paylaşımı dikkat çekti. Yapılan paylaşımlar doğrultusunda derbiyi takip eden Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. İki kulüp, yapmış olduğu paylaşımlar işe Yaşar Gerçek'in ailesine başsağlığı diledi.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Yaşar Gerçek'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 5, 2026
Merhum Yaşar Gerçek'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/fbUhxTaVD6
Fenerbahçe ile karşılaştığımız maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 5, 2026
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz. https://t.co/5tAUNNWN5H