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Derbide vefat eden taraftar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ortak başsağlığı!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini takip eden Fenerbahçeli taraftar Yaşar Gerçek'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

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Derbide vefat eden taraftar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ortak başsağlığı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 2-1 galip geldiği derbinin ardından iki kulübün yapmış olduğu taziye paylaşımı dikkat çekti. Yapılan paylaşımlar doğrultusunda derbiyi takip eden Fenerbahçe taraftarı Yaşar Gerçek'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. İki kulüp, yapmış olduğu paylaşımlar işe Yaşar Gerçek'in ailesine başsağlığı diledi.

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#Fenerbahçe #Beşiktaş
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