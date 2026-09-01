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SON DAKİKA: Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'de 5. ve 6. hafta maçlarının programı

Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. hafta maçlarının programı belli oldu. Ligde 6. haftada oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi de açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Galatasaray haberleri (TS GS spor haberi)

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SON DAKİKA: Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'de 5. ve 6. hafta maçlarının programı

Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

Süper Lig'de 6. haftada oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi de açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre, Trabzonspor - Galatasaray maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

SON DAKİKA: Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'de 5. ve 6. hafta maçlarının programı - 1

SON DAKİKA: Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'de 5. ve 6. hafta maçlarının programı - 2

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