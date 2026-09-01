SON DAKİKA: Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'de 5. ve 6. hafta maçlarının programı

Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. hafta maçlarının programı belli oldu. Ligde 6. haftada oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi de açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Galatasaray haberleri (TS GS spor haberi)