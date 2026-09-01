SON DAKİKA: Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'de 5. ve 6. hafta maçlarının programı
Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. hafta maçlarının programı belli oldu. Ligde 6. haftada oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi de açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Galatasaray haberleri (TS GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.
Süper Lig'de 6. haftada oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi de açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre, Trabzonspor - Galatasaray maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle: