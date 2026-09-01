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Gaziantep FK'da Mehmet Topal sesleri!

Gaziantep FK'nın , Mirel Radoi'den yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Mehmet Topal ile görüşüldüğü öğrenildi.

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Gaziantep FK'da Mehmet Topal sesleri!

Trendyol Süper Lig'de sezona istediği sonuçları alamayarak başlayan ve geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan Gaziantep FK'da Mirel Radoi'nin ardından teknik direktör arayışı devam ediyor. Gaziantep temsilcisinin bu görev için, şu anda herhangi bir takımda görev yapmayan Mehmet Topal ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Teknik direktörlük kariyerine 2024 yılında başlayan Mehmet Topal, Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiesti'nin başında farklı dönemlerde toplam 38 müsabakada görev yaptı.

#Mehmet Topal #Gaziantep #Mirel Radoi #Trendyol Süper Lig #Gaziantep FK
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