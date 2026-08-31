Amedspor penaltı kazandı! Yira Sor skoru 1-1'e getirdi
Trabzonspor'un Amedspor deplasmanında oynadığı karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında ev sahibi ekip penaltı kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 45+5. dakikasında ev sahibi takım adına maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını işaret etti. Bu penaltıyı Amedspor'da Sor gole çevirdi ve skoru ilk yarı biterken 1-1 yaptı.
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NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
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