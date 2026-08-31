CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Amedspor penaltı kazandı! Yira Sor skoru 1-1'e getirdi

Trabzonspor'un Amedspor deplasmanında oynadığı karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında ev sahibi ekip penaltı kazandı.

Giriş Tarihi:
Amedspor penaltı kazandı! Yira Sor skoru 1-1'e getirdi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 45+5. dakikasında ev sahibi takım adına maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını işaret etti. Bu penaltıyı Amedspor'da Sor gole çevirdi ve skoru ilk yarı biterken 1-1 yaptı.

İŞTE O POZİSYON:

Amedspor penaltı kazandı! Yira Sor skoru 1-1'e getirdi - 1

NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

#Trabzonspor #Atilla Karaoğlan #Amedspor #Trendyol Süper Lig
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Amedspor-Trabzonspor | CANLI
Sonraki Haber
Amedspor-Trabzonspor | CANLI