Amedspor penaltı kazandı! Yira Sor skoru 1-1'e getirdi

Trabzonspor'un Amedspor deplasmanında oynadığı karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında ev sahibi ekip penaltı kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 45+5. dakikasında ev sahibi takım adına maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını işaret etti. Bu penaltıyı Amedspor'da Sor gole çevirdi ve skoru ilk yarı biterken 1-1 yaptı.

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NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.