Beşiktaş - Arca Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri, hakemi ve muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Beşiktaş - Çorum FK maçı öncesi tüm detaylar...

Beşiktaş-Arca Çorum FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş - Arca Çorum FK maçı 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve hakem Çağdaş Altay tarafından yönetilecek. Altay'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak. Beşiktaş - Arca Çorum FK maçına dair tüm detaylar A Spor'da!

BEŞİKTAŞ - ARCA ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Çorum FK mücadelesi saat 21:30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Beşiktaş - Çorum FK maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF GALİBİYET

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, sezonun ilk haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u mağlup ederken ikinci haftada deplasmanda aynı rakibe 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, Çorum FK karşısında kazanarak puanını yükseltmek ve Fenerbahçe derbisi öncesinde moral kazanmak istiyor.



Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmadığı bildirildi. Hafta içinde kadroya katılan Ernest Poku ve Fabio Miretti'nin de görev verilmesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçlarına çıkmaları bekleniyor.

ÇORUM FK PUAN PEŞİNDE

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Arca Çorum FK ise ilk haftada Galatasaray deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, ikinci haftada ise sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Çorum FK, zorlu Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Takımda Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis cezası nedeniyle forma giyemeyecek.