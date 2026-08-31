Amedspor - Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmanın saat 21.30'da başlayacağı açıklandı. Amedspor - Trabzonspor maçının yayın kanalı, hakemi ve tüm detayları haberimizde...

Amedspor - Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 3. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım, A takım seviyesinde ilk kez karşı karşıya gelirken karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Amedspor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak Amedspor - Trabzonspor maçı saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak. Amedspor - Trabzonspor maçına dair tüm detaylar A Spor'da...

AMEDSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Amedspor - Trabzonspor karşılaşması 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Diyarbakır Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

AMEDSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor - Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

AMEDSPOR İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Sezona kendi sahasında Erzurumspor FK karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başlayan Amed Sportif Faaliyetler, ikinci haftada Kocaelispor deplasmanından puansız döndü. Yeşil-kırmızılı ekip, Kocaelispor'a 2-0 mağlup olurken üçüncü haftada güçlü Trabzonspor karşısında yeniden galibiyet arayacak.

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amedspor, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede hücumdaki üretkenliğini artırarak sezonun ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR 4 PUANLA YOLUNA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor ise sezonun ilk iki haftasında yenilgi yaşamadı. Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada ise sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçların ardından 4 puana ulaşan Fatih Tekke'nin öğrencileri, Amedspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR'UN YENİ TAKIMLARA KARŞI KARNESİ

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, Trabzonspor açısından da farklı bir anlam taşıyor. Bordo-mavililer, bu mücadeleyle birlikte Süper Lig'de 66. farklı rakibiyle karşılaşacak.

Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig'de karşılaştığı 65 farklı takımın tamamına karşı en az bir kez galibiyet aldı. Bordo-mavililerin Süper Lig'e aynı sezon yükselen takımlarla oynadığı son 10 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet bulunuyor.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor'un 2026 yılındaki deplasman performansı da dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, bu yıl Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmanın yalnızca birini kaybetti. Söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Trabzonspor, toplam 21 puan topladı. Savunma performansıyla da öne çıkan Karadeniz ekibi, sezonun ilk iki haftasında rakiplerine yalnızca bir direkt hücum fırsatı verdi.

Fatih Tekke'nin öğrencileri, yabancı teknik direktörlere karşı oynadığı son 18 Süper Lig maçının 15'inde de mağlubiyet yaşamadı. Tekke dönemindeki üç yenilginin tamamı Fenerbahçe'nin başında görev yapan yabancı teknik direktörlere karşı geldi.

DIAGNE'NİN TRABZONSPOR'A KARŞI PERFORMANSI

Amedspor'un hücumdaki önemli isimlerinden Mbaye Diagne'nin Trabzonspor'a karşı geçmiş performansı da dikkat çekiyor. Senegalli futbolcu, bordo-mavililere karşı oynadığı 5 Süper Lig maçında 4 gol kaydetti.

Trabzonspor'da ise Muhammed Salah, bordo-mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk lig maçında İstanbul Başakşehir karşısında iki gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Amedspor maç günü paylaşımı

Trabzonspor maç günü paylaşımı