Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Arca Çorum FK'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Arca Çorum FK'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK İLK 11'LER



Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.



Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.



BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Arca Çorum FK maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇININ HAKEMİ KİM?



Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Arca Çorum FK maçını Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Richard Martens otururken AVAR'da ise Murat Altan görev alacak.