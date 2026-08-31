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Beşiktaş-Arca Çorum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Arca Çorum FK'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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Beşiktaş-Arca Çorum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Arca Çorum FK'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin tüm detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Beşiktaş-Arca Çorum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig) - 1
BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan, Ramirez.

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Arca Çorum FK maçı saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 2'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Arca Çorum FK maçını Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Richard Martens otururken AVAR'da ise Murat Altan görev alacak.

#Trendyol Süper Lig #Beşiktaş #Arca Çorum FK #Tüpraş Stadyumu
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