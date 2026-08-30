CANLI | Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Eyüpspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve stadyum bilgileri belli oldu. İşte Eyüpspor - Alanyaspor maçına dair tüm detaylar...
Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Futbolseverler ise maç öncesinde "Eyüpspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Eyüpspor, sahasında oynayacağı mücadelede ilk puanlarını almak istiyor. Corendon Alanyaspor ise İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.
EYÜPSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Eyüpspor - Corendon Alanyaspor karşılaşması 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.
EYÜPSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Cihan Aydın yapacak.
EYÜPSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merak ettiği Eyüpspor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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