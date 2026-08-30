CANLI | Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve stadyum bilgileri belli oldu. İşte Eyüpspor - Alanyaspor maçına dair tüm detaylar...