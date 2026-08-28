Gençlerbirliği-Erzurumspor FK CANLI MAÇ | Trendyol Süper Lig 3. hafta

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Ümit Öztürk'ün yardımcılığını ise Murat Tuğberk Curbay ile Suat Güz yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Birkan Altındaş oldu.

İki takım arasında daha önce oynanan 10 karşılaşmanın 6'sını Gençlerbirliği, 2'sini Erzurumspor FK kazandı. İki mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor FK bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, Gençlerbirliği 12 gol kaydetti.

ANKARA'DA 6. RANDEVU

Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK daha önce Ankara'da 5 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3'ünü Gençlerbirliği kazanırken, 1 karşılaşmadan Erzurumspor FK galip ayrıldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ankara'da oynanan karşılaşmalarda Gençlerbirliği 7 gol atarken, Erzurumspor FK rakibine 4 golle karşılık verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Erzurumspor FK maçı 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.