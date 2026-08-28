Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği - Erzurumspor FK maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Ümit Öztürk'ün yardımcılığını ise Murat Tuğberk Curbay ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Birkan Altındaş olacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 10 karşılaşmanın 6'sını Gençlerbirliği, 2'sini Erzurumspor FK kazandı. İki mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor FK bu maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, Gençlerbirliği 12 gol kaydetti.

ANKARA'DA 6. RANDEVU

Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK daha önce Ankara'da 5 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3'ünü Gençlerbirliği kazanırken, 1 karşılaşmadan Erzurumspor FK galip ayrıldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ankara'da oynanan karşılaşmalarda Gençlerbirliği 7 gol atarken, Erzurumspor FK rakibine 4 golle karşılık verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Erzurumspor FK maçı 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.