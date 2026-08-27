Süper Lig'de 4. haftanın programı açıklandı!

Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 4. haftasının müsabakalarına ilişkin program belli oldu.

Yapılan açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi maç takviminin UEFA tarafından 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak olması nedeniyle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin müsabaka tarihlerinin ilan edilmediği belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi müsabaka takviminin açıklanmasının ardından, temsilcilerimizin müsabaka günlerine göre karşılaşmaların biri 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, diğeri ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak şekilde programlanacağı açıklandı.

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI